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1 час назад

Зеленский рассказал о «временами скандальных» переговорах с Россией

Lenta.ruLenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ход российско-украинских переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зеленский рассказал о «скандальных» переговорах с Россией
Фото: EPAEPA

«Сложно? Очень. Временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил он, отметив, что переговоры идут практически ежедневно.

22 марта представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры продвигается медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы.

«Украина - это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — объяснил он.

Ранее Зеленский предложил провести всеукраинский референдум о статусе Крыма и Донбасса после того, как стороны сумеют договориться о гарантиях безопасности для Украины. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР де-факто уже являются независимыми государствами.

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