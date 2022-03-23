Зеленский рассказал о «скандальных» переговорах с Россией

«Сложно? Очень. Временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил он, отметив, что переговоры идут практически ежедневно.

22 марта представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал , что переговоры продвигается медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы.

«Украина - это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — объяснил он.

Ранее Зеленский предложил провести всеукраинский референдум о статусе Крыма и Донбасса после того, как стороны сумеют договориться о гарантиях безопасности для Украины. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР де-факто уже являются независимыми государствами.