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6 минут назад

На Украине завели дело против Киселева и Скабеевой

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против российских журналистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора, передает РИА Новости.

На Украине завели дело против Киселева и Скабеевой
Фото: ТАССТАСС

Киселева и Скабееву подозревают в «совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия». Статья предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Как отметили следователи, в частности, журналисты неоднократно оправдывали спецоперацию России на Украине.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины начало инициировать объявление российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск. Кроме того, украинский суд заочно арестовал исполняющую обязанности директора телеканала ТНТ Тину Канделаки и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян.

В мире,Ольга Скабеева,Маргарита Симоньян,Тина Канделаки,Владимир Соловьев,Дмитрий Киселев,
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