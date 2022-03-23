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54 минуты назад

Рейтинг одобрения Байдена в США упал до рекордных показателей

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена опустился на текущей неделе до 40%. Во вторник, 22 марта, были опубликованы данные опроса Reuters и социологической службой Ipsos. Они свидетельствуют о том, что это самый низкий показатель рейтинга президента с начала его пребывания в должности главы США.

Рейтинг одобрения Байдена в США рекордно упал
Фото: EPAEPA

Опрос показал, что 54% американцев не одобряют работу главы Белого дома на фоне высокой инфляции в США и обострившейся ситуации на Украине. Кроме того, как уточняет агентство, популярность Джо Байдена начала падать в середине августа прошлого года, в частности,когда число смертей от коронавируса в США начало расти.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле посчитали непростительной риторику Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина. Резкая характеристика в адрес главы России прозвучала во время интервью первого лица Соединенных Штатов в Белом доме.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента России, ежедневно поступают от президента США.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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