Зеленский выступит на внеочередном саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО 24 марта в Брюсселе, а также обратится к лидерам стран Группы семи. Об этом сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров, передает РИА «Новости».

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«Украина будет там принимать активное участие. Как именно, мы пока еще определяем», - сказал Никифоров.

О внеочередном саммите в связи с ситуацией на Украине объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В мероприятии, которое пройдет одновременно с саммитами «большой семерки» и Евросоюза, примет участие президент США Джо Байден.

Пресс-секретарь Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1» заявил, что президент Украины намерен также обратиться к лидерам стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) c просьбой об оказании военной помощи.