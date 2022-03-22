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42 минуты назад

США анонсировали новые санкции против России

США и Евросоюз введут дополнительные санкции против России и ужесточат существующие по итогам предстоящего визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Брюссель. Об этом на брифинге в Белом доме заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

США анонсировали новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

«Байден присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить их надежное исполнение», — сказал Салливан.

Он отметил, что о новых ограничениях объявят в четверг по итогам переговоров с союзниками в Брюсселе. При этом Салливан отказался заранее анонсировать детали будущих санкций, сказав только, что одним из ключевых элементов станет добавление мер, препятствующих «обходу» Россией прошлых и будущих рестрикций.

Кроме того помощник президента США заявил, что во время поездки в Европу Байден и лидеры стран Евросоюза также обсудят изменение расстановки сил НАТО и шаги по сокращению зависимости ЕС от газа РФ.

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