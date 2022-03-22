Макфол предложил не платить за российскую нефть

Западным странам стоит перестать платить за нефть из России до окончания военной спецоперации на Украине. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать экспортировать нефть в демократические страны, но получатели должны удерживать оплату до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не закончит спецоперацию. После этого решение за ним: прекращать поставки или нет», — написал Макфол.
Напомним, что США и Великобритания уже отказались от нефти и нефтепродуктов из России. Введение нефтяного эмбарго также рассматривают в Евросоюзе.
В Москве считают, что это ударит по всему мировому рынку.