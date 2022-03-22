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46 минут назад

В США предложили бесплатно пользоваться нефтью из России до окончания спецоперации на Украине

Елена Прошина

Западным странам стоит перестать платить за нефть из России до окончания военной спецоперации на Украине. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

Макфол предложил не платить за российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

«Россия должна продолжать экспортировать нефть в демократические страны, но получатели должны удерживать оплату до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не закончит спецоперацию. После этого решение за ним: прекращать поставки или нет», — написал Макфол.

Напомним, что США и Великобритания уже отказались от нефти и нефтепродуктов из России. Введение нефтяного эмбарго также рассматривают в Евросоюзе.

Макрон позвонил Путину

В Москве считают, что это ударит по всему мировому рынку.

В мире,Майкл Макфол,Владимир Путин,ЕС,
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