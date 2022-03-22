В Британии усомнились в наличии у чиновников мозгов после звонка пранкеров

Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на слова министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что у страны на исходе запасы противотанковых установок.

Фото: Peter Nicholls / Reuters Peter Nicholls / Reuters

Соответствующее заявление политик сделал во время разговора с пранкерами, которые выдавали себя за украинского премьер-министра. Как признался Уоллес, Лондон поставил Киеву почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты.

«Как это может кого-то удивить? У нас самое некомпетентное правительство за всю историю!» — заявил пользователь Honestnortherner. «Есть ли у этого правительства хоть капля мозгов? Первое правило войны: держи рот на замке, чтобы не выдавать никаких секретов», — согласен с ним юзер MayMay569. «Бен Уоллес должен уйти в отставку, вместо него назначить Тобиаса Эллвуда», — посчитал Still gamer. «Что за идиот. Неосторожные разговоры стоят жизней», — отметил spikeyboy.

В свою очередь, отмечает таблоид, в правительстве Великобритании заявили о смонтированном характере видео. По словам источника, на самом деле Уоллес якобы не делал подобных заявлений.

Запись со словами министра ранее была опубликована в сети. На ней Уоллес признался, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, из-за чего у страны уже заканчивается собственный арсенал. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обещали опубликовать полную версию разговора через несколько дней.