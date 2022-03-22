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29 минут назад

Шольц: необходимы прямые переговоры Путина и Зеленского

Вероника Полынина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости немедленного перемирия и прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Шольц: необходимы прямые переговоры Путина и Зеленского
Фото: ReutersReuters

«Нам нужны прямые переговоры между Россией и Украиной, которые шли бы дальше того, что у нас есть на сегодняшний момент. Вы знаете, что украинский президент очень хочет прямых переговоров с Путиным. И нам нужно срочно перемирие, отвод интервентов и возможность договорится о мире», - сказал Шольц на пресс-конференции.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что президент Украины обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Бенету с просьбой стать посредником на переговорах с Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля, в свою очередь, заявила, что Бенет в телефонном разговоре предложил российскому лидеру посредничество в целях приостановки военных действий.

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С предложением о посредничестве в организации прямых переговоров Путина и Зеленского также выступали президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею личной встречи Путина с Зеленским, говорил, что их переговоры должны зафиксировать уже проработанные договоренности, которые пока не найдены.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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