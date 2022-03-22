Шольц: необходимы прямые переговоры Путина и Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости немедленного перемирия и прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
«Нам нужны прямые переговоры между Россией и Украиной, которые шли бы дальше того, что у нас есть на сегодняшний момент. Вы знаете, что украинский президент очень хочет прямых переговоров с Путиным. И нам нужно срочно перемирие, отвод интервентов и возможность договорится о мире», - сказал Шольц на пресс-конференции.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что президент Украины обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Бенету с просьбой стать посредником на переговорах с Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля, в свою очередь, заявила, что Бенет в телефонном разговоре предложил российскому лидеру посредничество в целях приостановки военных действий.
С предложением о посредничестве в организации прямых переговоров Путина и Зеленского также выступали президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею личной встречи Путина с Зеленским, говорил, что их переговоры должны зафиксировать уже проработанные договоренности, которые пока не найдены.