Шольц: необходимы прямые переговоры Путина и Зеленского

«Нам нужны прямые переговоры между Россией и Украиной, которые шли бы дальше того, что у нас есть на сегодняшний момент. Вы знаете, что украинский президент очень хочет прямых переговоров с Путиным. И нам нужно срочно перемирие, отвод интервентов и возможность договорится о мире», - сказал Шольц на пресс-конференции.