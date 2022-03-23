Евросоюз и США ужесточат санкции против России

США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России , а также введут дополнительные ограничения по итогам предстоящего визита американского лидера Джо Байдена на саммит НАТО в Брюсселе . Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан .

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.