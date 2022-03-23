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26 минут назад

Евросоюз и США ужесточат санкции против России

Ura.RuUra.Ruиещё 3

США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения по итогам предстоящего визита американского лидера Джо Байдена на саммит НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Евросоюз и США ужесточат санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он [Байден] присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить [их] надежное исполнение», — цитирует Салливана ТАСС.

По словам помощника американского президента, о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 24 марта, по итогам визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. Подробности санкций Салливан раскрывать не стал.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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