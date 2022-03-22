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45 минут назад

Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

Lenta.ruLenta.ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусом перед поездкой в Европу. Ее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом
Фото: Jonathan Ernst / ReutersJonathan Ernst / Reuters

Она отметила, что сдала тест утром 22 марта. Результаты исследования на COVID-19 оказались положительными. Псаки уточнила, что у нее нет выраженных симптомов заболевания. Она намерена провести на карантине минимум несколько дней.

В связи с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний Псаки не поедет в Европу вместе с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что соблюдала социальную дистанцию на встречах с американским лидером, а тест Байдена показал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу будет независимость стран Европейского союза от газа и нефти из России. 24 марта Байден поучаствует в саммите стран НАТО в Брюсселе, а 25-го числа встретится в Польше с президентом республики Анджеем Дудой.

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