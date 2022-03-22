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1 час назад

Португалия призвала ЕС установить предельную цену на газ

ТАССТАСС

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал ЕС обсудить на саммите 24-25 марта введение предельной цены на газ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Португалия призвала ЕС установить предельную цену на газ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам премьер-министра республики, предельная цена на газ поспособствует сохранению цен на электроэнергию в ЕС. Кошта подчеркнул, что введение предельной цены не должно поставить под угрозу поставки газа в европейские страны.

Кроме того, он также предложил снизить налог на добавленную стоимость на энергоресурсы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В частности, президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей. Брюссель же ранее был не готов поддержать это санкционное решение Вашингтона, поскольку будет нанесен серьезный удар национальным экономикам некоторых европейских стран.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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