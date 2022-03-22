Португалия призвала ЕС установить предельную цену на газ

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал ЕС обсудить на саммите 24-25 марта введение предельной цены на газ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По словам премьер-министра республики, предельная цена на газ поспособствует сохранению цен на электроэнергию в ЕС. Кошта подчеркнул, что введение предельной цены не должно поставить под угрозу поставки газа в европейские страны.

Кроме того, он также предложил снизить налог на добавленную стоимость на энергоресурсы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.