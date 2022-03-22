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1 час назад

Премьер-министр Дании: украинские беженцы должны вернуться на родину

Елена Прошина

Украинские беженцы должны вернуться на родину при первой же возможности и развивать собственную страну, а не интегрироваться в датское общество. Об этом заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает «РИА Новости».

В Дании высказались о будущем украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Быть беженцем — это временно, поэтому вы должны вернуться и помочь в строительстве своей родины, когда у вас появится такая возможность. Это позволяет нам помогать другим беженцам», — сказал Фредериксен.

Ранее власти Дании приняли законы об уравнивании в правах украинских беженцев с гражданами Евросоюза и об особом порядке предоставлениями им вида на жительство.

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