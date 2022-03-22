США не планируют закрывать посольство в Москве

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон не намеревается закрывать американское посольство в Москве.

Фото: AP © Alexander Zemlianichenko AP © Alexander Zemlianichenko

«Я сразу хочу сказать, что у Соединённых Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве», — заявил Салливан в интервью «Новой газете».

Он отметил, что президент США Джо Байден не намерен отзывать его в качестве посла.

Свлливан добавил, что прекрасно знает из бесед с президентом и с госсекретарем Энтони Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России.