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54 минуты назад

Байдена пригласили посетить Хиросиму и Нагасаки

Lenta.ruLenta.ru

Мэры Хиросимы и Нагасаки Кадзуми Мацуи и Томохиса Тануэ пригласили президента США Джо Байдена посетить эти японские города, пострадавшие от американских атомных бомбардировок. Об этом пишет РИА Новости.

Байдена пригласили посетить Хиросиму и Нагасаки
Фото:  Leah Millis / Reuters Leah Millis / Reuters

Отмечается, что приглашение американскому лидеру администрации городов передали через министра иностранных дел Японии Ёсимасу Хаяси. «В свою очередь, глава МИД Хаяси подчеркнул важность правильного понимания международным сообществом фактической ситуации вокруг ядерных бомбардировок, как первого шага в сторону ядерного разоружения», — говорится в сообщении японского МИД.

19 марта бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому предположил, что ядерная война может начаться из-за несчастного случая или вмешательства. Специалист отметил, что «война может закончиться трагически». «Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, к примеру кибератаки, или из-за человеческой ошибки», — заявил Иконому.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказывается верить в возможность начала ядерной войны. Дипломат отметил, что тему возможной ядерной войны в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет «вбрасывали в дискурс» исключительно представители Запада

В мире,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,МАГАТЭ,
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