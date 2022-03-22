Дуда заявил об исчезновении акта Россия — НАТО

Основополагающий акт Россия — НАТО перестал существовать. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во вторник, 22 марта.

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— Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает, — приводит слова Дуды РИА Новости.

18 марта агентство Bloomberg сообщило, что США и союзники установили прямую линию связи с Россией во избежание недопониманий по Украине. Вооруженные силы России, как подчеркивают собеседники в альянсе, не пытались провоцировать или вступать в столкновение с силами стран НАТО. При этом они хотят исключить возможность любого опасного инцидента, поэтому усиливают патрулирование и разворачивают комплексы ПВО Patriot.