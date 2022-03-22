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8 минут назад

Дуда заявил об исчезновении акта Россия — НАТО

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 5

Основополагающий акт РоссияНАТО перестал существовать. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во вторник, 22 марта.

Дуда заявил об исчезновении акта Россия — НАТО
Фото: EPAEPA

— Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает, — приводит слова Дуды РИА Новости.

18 марта агентство Bloomberg сообщило, что США и союзники установили прямую линию связи с Россией во избежание недопониманий по Украине. Вооруженные силы России, как подчеркивают собеседники в альянсе, не пытались провоцировать или вступать в столкновение с силами стран НАТО. При этом они хотят исключить возможность любого опасного инцидента, поэтому усиливают патрулирование и разворачивают комплексы ПВО Patriot.

Польша предложила исключить Россию из G20

21 марта Совет ЕС одобрил оборонную концепцию под названием «Стратегический компас ЕС», которая рассчитана на период до 2030 года. «Стратегический компас» призван повысить автономию ЕС и его способность работать с партнерами для защиты своих ценностей и интересов. Более сильный ЕС в области безопасности и обороны, считают в ведомстве, внесет положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и дополнит НАТО.

В мире,Анджей Дуда,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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