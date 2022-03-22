Украина обвинила Венгрию в желании отобрать Закарпатье

Позиция Будапешта по санкциям и поставкам оружия для Киева близка к пророссийской, ее власти, вероятно, желают отобрать Закарпатье и получать дешевый российский газ после окончания боевых действий. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Сургуль / CC BY-SA 4.0 / Сургуль /

Как уверяет политик, действия Венгрии, которая ни под каким предлогом не желает поставлять Украине вооружение, только играют на руку российским властям. Она обвинила республику в тайных «перемигиваниях» с Кремлем и заключила, что та попросту наживается на проблемах своего соседа.

«Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?» — озадачилась вице-премьер.

Она вновь призвала Будапешт «встать на сторону цивилизованного мира» и не повторять ошибок Второй мировой войны.

«Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом», — сказала вице-премьер.