Украинцы стали второй по численности диаспорой в Португалии

Выходцы с Украины стали второй по численности диаспорой в Португалии в условиях прибытия в республику украинских беженцев. Об этом сообщило во вторник агентство Lusa.

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По его информации, данные службы по делам иностранцев демонстрируют, что с 24 февраля около 18,4 тыс. украинцев запросили временную защиту в Португалии. До этого в республике уже проживали 27,2 тыс. граждан Украины.

Как уточнили в службе, больше всего в Португалии проживает выходцев из Бразилии (209 тыс.), на третьей позиции значатся подданные Великобритании (42,3 тыс.).