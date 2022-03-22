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37 минут назад

Украинцы стали второй по численности диаспорой в Португалии

ТАССТАСС

Выходцы с Украины стали второй по численности диаспорой в Португалии в условиях прибытия в республику украинских беженцев. Об этом сообщило во вторник агентство Lusa.

Украинцы стали второй по численности диаспорой в Португалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, данные службы по делам иностранцев демонстрируют, что с 24 февраля около 18,4 тыс. украинцев запросили временную защиту в Португалии. До этого в республике уже проживали 27,2 тыс. граждан Украины.

Как уточнили в службе, больше всего в Португалии проживает выходцев из Бразилии (209 тыс.), на третьей позиции значатся подданные Великобритании (42,3 тыс.).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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