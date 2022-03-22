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23 минуты назад

Генсек ООН выступил с призывом по ситуации на Украине

Вероника Полынина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал немедленное остановить боевые действия на Украине и перейти к переговорам, передает РИА «Новости».

Генсек ООН выступил с призывом по ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, рано или поздно сторонам придется переместиться за стол переговоров.

Гуттереш считает, что Россия и Украина имеют «достаточно для того, чтобы прекратить боевые действия сейчас, и чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам».

«Продолжение конфликта в Украине морально неприемлемо, политически непростительно и бессмысленно с военной точки зрения. По любым меркам — даже по самому проницательному расчету — пора прекратить боевые действия и дать шанс миру», - заявил генсек ООН.

Он также предупредил, что последствия военных действий на Украине будут ощущаться по всему миру и грозят перерасти в кризис, связанный с голодом. Уже сейчас наблюдается стремительный рост цен на продукты питания, энергию и удобрения.

Две страны отказались вводить санкции против России

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация РФ на Украине закончится подписанием всеобъемлющего договора, в котором будут учтены все важные вопросы.

В мире,Антониу Гуттереш,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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