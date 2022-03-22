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17 минут назад

Генсек ООН заявил, что конфликт на Украине грозит глобальным голодом

ТАССТАСС

Рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители в результате ситуации на Украине грозит вызвать глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН заявил, что конфликт на Украине грозит глобальным голодом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Последствия уже ощущаются по всему миру с резким ростом цен на продовольствие, энергию и удобрения. Это угрожает вылиться в глобальный голод", - сказал он.

Гутерриш добавил, что необходимо "прекратить боевые действия и дать миру шанс".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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