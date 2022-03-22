В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
53 минуты назад

В ДНР заявили о полностью денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 3

За последние сутки российские войска и подразделения ДНР ликвидировали на донецком направлении 56 украинских военных, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Под Мариуполем полностью денацифицировали бригаду ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На донецком направлении за прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских оккупантов, 23 огневых точки, две БМП, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», одну САУ 2С1 «Гвоздика», три бронетранспортера, и полевой артиллерийский склад. Захвачены один танк, четыре БМП, два бронеавтомобиля и склад с иностранным вооружением и боеприпасами», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».

По его словам, девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.

«На мариупольском направлении подходит к завершению денацификация 36-й бригады морской пехоты, и в ближайшее время она перестанет существовать», – заключил представитель Народной милиции.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины.

Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.

В мире,Эдуард Басурин,Игорь Конашенков,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители