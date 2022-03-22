Под Мариуполем полностью денацифицировали бригаду ВСУ

«На донецком направлении за прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских оккупантов, 23 огневых точки, две БМП, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», одну САУ 2С1 «Гвоздика», три бронетранспортера, и полевой артиллерийский склад. Захвачены один танк, четыре БМП, два бронеавтомобиля и склад с иностранным вооружением и боеприпасами», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».