Более 3,5 миллионов беженцев покинули Украину с 24 февраля

"На этой неделе, по данным на 20 марта, по меньшей мере 3,5 миллиона беженцев из Украины пересекли границы соседних стран. Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Брюсселе, что Евросоюз должен создать места для распределения беженцев с Украины. Также Бербок призвала создать "воздушный мост" между Украиной и остальным миром для более удобного распределения беженцев. Она добавила, что потоки беженцев с Украины стали "самым крупным гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. В течение нескольких недель их количество может вырасти с 3 млн до 8-10 млн человек.