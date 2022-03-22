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54 минуты назад

Более 3,5 миллионов беженцев покинули Украину с 24 февраля

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Представитель ВОЗ в Польше Палома Кучи заявила, что более 3,5 млн беженцев покинули Украину с 24 февраля.

Более 3,5 миллионов беженцев покинули Украину с 24 февраля
Фото: ReutersReuters

Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА "Новости".

"На этой неделе, по данным на 20 марта, по меньшей мере 3,5 миллиона беженцев из Украины пересекли границы соседних стран. Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Брюсселе, что Евросоюз должен создать места для распределения беженцев с Украины. Также Бербок призвала создать "воздушный мост" между Украиной и остальным миром для более удобного распределения беженцев. Она добавила, что потоки беженцев с Украины стали "самым крупным гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. В течение нескольких недель их количество может вырасти с 3 млн до 8-10 млн человек.

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