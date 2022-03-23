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1 час назад

Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения чеков на продукты, чтобы помочь наиболее бедным слоям общества справиться с продовольственным кризисом, сообщает НСН.

Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, мировой продовольственный кризис потребует скоординированных решений, в краткосрочной перспективе продуктовые чеки могут помочь домохозяйствам справиться с повышением цен.

Ранее Франция заморозила активы Центрального Банка России на сумму в €22 млрд, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире французской радиостанции. Также французские власти заморозили недвижимость на общую стоимость "полмиллиарда евро", которая принадлежит примерно 30 россиянам, передает РИА Новости.

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