Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения чеков на продукты, чтобы помочь наиболее бедным слоям общества справиться с продовольственным кризисом, сообщает НСН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, мировой продовольственный кризис потребует скоординированных решений, в краткосрочной перспективе продуктовые чеки могут помочь домохозяйствам справиться с повышением цен.

Ранее Франция заморозила активы Центрального Банка России на сумму в €22 млрд, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире французской радиостанции. Также французские власти заморозили недвижимость на общую стоимость "полмиллиарда евро", которая принадлежит примерно 30 россиянам, передает РИА Новости.