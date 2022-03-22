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14 минут назад

Малайзия и Вьетнам приняли решение по антироссийским санкциям

Елена Прошина

Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России, заявил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб на пресс-брифинге по результатам рабочего визита во Вьетнам. Об этом сообщает малазийское агентство Bernama.

В ходе переговоров стороны кроме прочего обсудили российско-украинский конфликт и приняли решение не поддерживать санкции и сохранить нейтралитет в этом вопросе.

«Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти санкции, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаем только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН», - цитируют премьер-министра РИА Новости.

Исмаил Сабри Яакоб также заявил, что Малайзия «не пойдет на компромисс в вопросе иностранной агрессии против любого суверенного государства». Он подчеркнул, что Малайзия и Вьетнам выступают за разрешение украинского кризиса дипломатическим путем.

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Ранее Евросоюз назвал условия для смягчения антироссийских санкций. Это станет возможным в случае прекращения спецоперации на Украине. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано, ограничения будут действовать, пока Евросоюз не сочтет, что нарушения устранены.

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