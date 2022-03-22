Посол РФ напомнил Токио 51 статью Устава ООН

"Было прежде всего подчеркнуто, что Россия действует в соответствии со статьей 51, части 7 Устава ООН о праве на самооборону в условиях, когда с территории Украины исходила непосредственная военная угроза в отношении нашей страны и ее союзников - Донецкой и Луганской народных республик", - отметили в российском посольстве.

Напомним, что 21 марта МИД России заявил о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора. Кроме того, на Смоленской площади заявили о выходе Москвы из консультаций с Японией о налаживании Совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курилах и о приостановке безвизовых поездок японских граждан на эти острова. Наконец Российская сторона также заявила о намерении блокировать продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.