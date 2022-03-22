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34 минуты назад

Участник штурма Капитолия получил статус беженца в Белоруссии

Говорит МоскваГоворит Москва

Речь идёт об американце Эване Ньюмане. В США он обвиняется по шести уголовным статьям.

Гражданин США получил статус беженца в Белоруссии
Фото: ReutersReuters

«В Белоруссии чувствую себя в безопасности и расстроен, что оказался в такой ситуации, когда на родине возникли проблемы», — рассказал он в интервью госагентству БелТА.

В апреле 2021 года Ньюман, узнав о предъявленных ему обвинениях, уехал на Украину. В августе того же года незаконно перебрался в Белоруссию, где обратился с ходатайством о получении статуса беженца.

Штурм Капитолия произошёл 6 января 2021 года. Сторонники Дональда Трампа прорвались в здание, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

В мире,Дональд Трамп,
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