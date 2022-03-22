Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти заморозили в стране активы включенных в санкционные списки ЕС российских предпринимателей на более чем €800 млн. Об этом он сообщил во вторник в нижней палате итальянского парламента после выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.
"В Италии мы заморозили активы российских олигархов на €800 млн, - указал он. - С самого начала мы предлагали финансовую и гуманитарную помощь и вместе с нашими европейскими партнерами отвечали на просьбы украинского правительства о помощи <...> Мы готовы сделать еще больше".
В начале марта министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо объявил, что Италия приступила к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".
Ранее итальянские власти арестовали яхту Андрея Мельниченко, недвижимость российских предпринимателей Алишера Усманова и Алексея Мордашова, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена, конфисковали яхты Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
Финансовая гвардия Италии арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену, сообщает РИА Новости.
В итальянском Совете министров уточнили, что принадлежащая Авену доля, на которую был наложен арест, находится в провинции Сассари, она составляет одну треть собственности и оценивается в четыре млн евро.
Российские миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко лишились своих роскошных яхт из-за санкций Евросоюза. Их суда были пришвартованы в Италии. Журналисты оценивают стоимость двух конфискованных лодок в $105 млн (11,1 млрд рублей по текущему курсу). Ранее власти Евросоюза арестовали яхту у другого попавшего под санкции бизнесмена из России — Алишера Усманова.
Как сообщило издание La Repubblica, яхту Lena совладельца НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадия Тимченко задержали в Сан-Ремо. Яхту Lady M совладельца «Северстали» Алексея Мордашова арестовали в порту города Империя. Конфискация лодок проходила в присутствии адвокатов их владельцев.
Длина яхты Lady M составляет 65 м, стоит она $55 млн, указывает La Repubblicа. Судно спустили на воду в 2013 году на верфи Palmer Johnson. На яхте одновременно может находиться до 12 человек, не включая членов экипажа. У миллиардера есть ещё одна яхта Nord, её стоимость оценивают минимум в $300 млн. Что касается Тимченко, то его 40-метровая суперъяхта Lena, по данным журналистов, стоит $50 млн.
Всего же в портах Италии ранее были пришвартованы пять яхт российских бизнесменов. Там стояли лодки Barbara Владимира Потанина и Ice Сулеймана Керимова. А в Триесте в Адриатическом море заметили роскошную 143-метровую яхту «А» за $450 млн, которая принадлежит владельцу угольного гиганта СУЭК Андрею Мельниченко. Сейчас этих судов уже нет в портах, свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.
Ранее в Германии арестовали яхту миллиардера и основателя USM Holdings Алишера Усманова. Лодка Diblar стоимостью почти $600 млн стояла в порту Гамбурга.
28 февраля в чёрном списке Евросоюза оказались 26 россиян, в том числе ряд крупных предпринимателей. Санкции против них ввели за то, что Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Активы бизнесменов на территории стран ЕС начали конфисковывать. 2 марта президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что американские власти хотят конфисковать яхты, элитное жильё и бизнес-джеты «российских олигархов».
Глава Минфина Нидерландов Сигрид Кааг заявила, что в стране были заморожены российские активы почти на 400 млн евро, сообщает РИА Новости.
По её словам, банки Нидерландов заморозили российские активы почти на 145 млн евро, ещё 242,6 млн евро в трастовом секторе, пенсионные фонды на 379,8 тысячи евро и инвестиционные компании - на 3,9 млн евро.
«Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро», - уточнила министр.
Кааг добавила, что, в связи с вводом 15 марта нового пакета санкций ЕС против России, данные суммы могут измениться.
Таможня Финляндии задержала 21 яхту за предполагаемую связь с россиянами, попавшими под санкции. Также, по информации Reuters, в Гибралтаре задержана суперъяхта Axioma, которую связывают с владельцем группы «Синара» Дмитрием Пумпянским. В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $2,4 млрд. Пумпянский попал под санкции Евросоюза 9 марта из-за конфликта на Украине, на следующий день он вышел из совета директоров Трубной металлургической компании.
Правительство Гибралтара подтвердило, что 72-метровая суперъяхта Axioma пришвартовалась на полуострове 21 марта. До этого яхта находилась на Антигуа — острове в Карибском море. Один из «ведущих международных банков» попросил Верховный суд Гибралтара арестовать судно, уточнило агентство.
По данным Forbes и SuperYachtFan, Axioma принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому.
Об арестованных в Финляндии яхтах написала газета Helsingin Sanomat. Если местные власти смогут подтвердить, что яхты принадлежат россиянам под санкциями, будет решаться вопрос о заморозке этого имущества.
3 марта власти немецкого Гамбурга арестовали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн, которая принадлежит миллиардеру и основателю USM Holdings Алишеру Усманову. Усманов купил Dilbar в 2016 году за $600 млн у немецкого судостроителя Lürssen. Строительство яхты заняло 52 месяца, а в Lürssen называли её «одной из самых сложных яхт, которые когда-либо строили, как с точки зрения размеров, так и технологий».
Франция заморозила средства Банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL, передает ТАСС.
По словам главы ведомства, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью в полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам.
В то же время Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждения имущества в пользу государства — эта мера позволит препятствовать владельцам в перепродаже собственности.
После начала российской военной операции в поддержку Донбасса 24 февраля США и страны Евросоюза начали вводить против Москвы персональные и секторальные санкции, а многие международные компании приостановили деятельность в России. В частности, в ЕС намерены отключить от международной системы SWIFT некоторые российские банки, а также запретить операции, связанные с активами и резервами Банка России. В частности, с 12 апреля доступ Правительства, Центробанка, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка к европейскому рынку капитала ограничат.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что страны Запада заморозили половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Их часть находится в китайской валюте, однако предпринимаются попытки надавить и на Китай, чтобы ограничить России доступ к ее резервам в юанях, отметил министр. Тем не менее, по расчетам Москвы, партнерские отношения с Китаем позволят сохранить сотрудничество, заключил Силуанов.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа нет планов передавать Украине замороженные активы Банка России. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, Франция намерена и далее оказывать Украине финансовую поддержку, но передавать замороженные резервы ЦБ не собирается.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж заморозил активы Центробанка России на сумму в €22 млрд. Кроме того, во Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.
В конце февраля Евросоюз (ЕС) запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России (ЦБ). Также Минфин США запретил своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России.
В свою очередь министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов Центрального банка России «дефолтом Запада по обязательствам перед Россией».
Власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.
Об этом говорится на сайте МИД Британии.
Отмечается, что в соответствующий список попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев.
Данное решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия в страну.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физических лиц, включая представителей бизнеса и членов Совета Федерации, передаёт РИА Новости. Он добавил, что рестрикции также коснутся и белорусского банковского сектора.
Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины: 160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России, белорусский банковский сектор, экспорт морских навигационных технологий в Россию, добавлены криптоактивы, — сказал Боррель.
Отмечается, что под новые санкции Брюсселя попали 14 крупных российских бизнесменов и члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации. Кроме того, ЕС ограничивает экспорт технологий морской навигации и радиосвязи для РФ и хождение евро в Белоруссии.
Ранее ЕС запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Данная мера не распространяется на туристов, прибывающих в Россию, а также на дипломатические миссии и международные организации, обладающие юридическим иммунитетом.
До этого власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Они не смогут воспользоваться услугами SWIFT с 12 марта.
Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.
«Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей», — говорится в заявлении.
В частности, в санкционные списки попали бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.
Глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду.
Компании Ampol и Viva Energy, два крупнейших поставщика топлива в Австралии, сообщили о приостановке закупок российской нефти.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost объявил, что намерен конфисковывать имущество «российских олигархов».
По словам премьера, правительство страны намерено произвести соответствующие законодательные изменения в целях обеспечения возможности такой конфискации.
«С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой — всё больше поляков не понимают: раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, почему мы не можем такие действия проводить», — пояснил Моравецкий.
Ранее Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.
До этого он объявил о программе «дерусификации экономики», где речь идёт об отказе от российских энергоносителей.
Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман считает, что Евросоюз, вводя санкции против российских бизнесменов, не понимает, как на самом деле работает власть в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, если цель санкций — побудить таких бизнесменов, как он, оказать давление на президента России Владимира Путина, то подобные планы крайне нереалистичны, так как предприниматели не могут прийти к главе государства и попросить прекратить военную операцию.
«Значит, те, кто принимает такое решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего. Я не понимаю логики моего наказания», — добавил он.
Фридман отметил, что никогда не оказывался с Путиным один на один, а виделся с ним исключительно во время встреч бизнесменов с президентом. Также он опроверг важность встреч своего бизнес-партнера Петра Авена с Путиным.
Кроме того, в интервью Bloomberg бизнесмен рассказал, что из-за санкций Великобритании и Евросоюза у него практически нет денег и он не понимает, как ему оплачивать даже небольшие расходы, такие как уборка.
«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», — заявил Фридман.
По данным издания, до введения санкций состояние Фридмана оценивалось в $14 млрд, а сейчас составляет примерно $10 млрд. После попадания в «черный список» Михаил Фридман, как и его коллега Петр Авен, вышли из совета директоров Альфа-банка.
Санкции против российских бизнесменов показывают «крах святости» частной собственности и бизнеса, а также опасность ведения там бизнеса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Россия 24 февраля начала проведение на Украине военной спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. В связи с этим против России были введены новые санкции, в частности и в отношении российских бизнесменов. К примеру, так поступил Евросоюз, объяснив свое решение тем, что предприниматели участвовали во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Санкции против некоторых российских бизнесменов также объявили США, Великобритания и ряд других стран.
Песков подчеркнул, что многие российские ведущие предприниматели являются и международными, поскольку их компании работают по всему миру. Поэтому меры «коллективного Запада», применяемые к ним, нельзя назвать ничем, кроме «бандитизма на государственном уровне», считает пресс-секретарь российского президента.
«Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», — отметил Песков.
Ранее член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров отметил, что Запад не в первый раз говорит об эффективности введенных против России санкций, однако принятые меры в первую очередь создают негативную конъюнктуру в экономике стран Европы и США. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США совместно с союзниками якобы «сокрушили» экономику России, введя экономические санкции из-за ситуации на Украине.