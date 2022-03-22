Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти заморозили в стране активы включенных в санкционные списки ЕС российских предпринимателей на более чем €800 млн. Об этом он сообщил во вторник в нижней палате итальянского парламента после выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.

"В Италии мы заморозили активы российских олигархов на €800 млн, - указал он. - С самого начала мы предлагали финансовую и гуманитарную помощь и вместе с нашими европейскими партнерами отвечали на просьбы украинского правительства о помощи <...> Мы готовы сделать еще больше".

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В начале марта министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо объявил, что Италия приступила к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

Финансовая гвардия Италии арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену, сообщает РИА Новости.

В итальянском Совете министров уточнили, что принадлежащая Авену доля, на которую был наложен арест, находится в провинции Сассари, она составляет одну треть собственности и оценивается в четыре млн евро.

Российские миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко лишились своих роскошных яхт из-за санкций Евросоюза. Их суда были пришвартованы в Италии. Журналисты оценивают стоимость двух конфискованных лодок в $105 млн (11,1 млрд рублей по текущему курсу). Ранее власти Евросоюза арестовали яхту у другого попавшего под санкции бизнесмена из России — Алишера Усманова.

Как сообщило издание La Repubblica, яхту Lena совладельца НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадия Тимченко задержали в Сан-Ремо. Яхту Lady M совладельца «Северстали» Алексея Мордашова арестовали в порту города Империя. Конфискация лодок проходила в присутствии адвокатов их владельцев.

Длина яхты Lady M составляет 65 м, стоит она $55 млн, указывает La Repubblicа. Судно спустили на воду в 2013 году на верфи Palmer Johnson. На яхте одновременно может находиться до 12 человек, не включая членов экипажа. У миллиардера есть ещё одна яхта Nord, её стоимость оценивают минимум в $300 млн. Что касается Тимченко, то его 40-метровая суперъяхта Lena, по данным журналистов, стоит $50 млн.

Всего же в портах Италии ранее были пришвартованы пять яхт российских бизнесменов. Там стояли лодки Barbara Владимира Потанина и Ice Сулеймана Керимова. А в Триесте в Адриатическом море заметили роскошную 143-метровую яхту «А» за $450 млн, которая принадлежит владельцу угольного гиганта СУЭК Андрею Мельниченко. Сейчас этих судов уже нет в портах, свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.

Ранее в Германии арестовали яхту миллиардера и основателя USM Holdings Алишера Усманова. Лодка Diblar стоимостью почти $600 млн стояла в порту Гамбурга.

28 февраля в чёрном списке Евросоюза оказались 26 россиян, в том числе ряд крупных предпринимателей. Санкции против них ввели за то, что Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Активы бизнесменов на территории стран ЕС начали конфисковывать. 2 марта президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что американские власти хотят конфисковать яхты, элитное жильё и бизнес-джеты «российских олигархов».

Глава Минфина Нидерландов Сигрид Кааг заявила, что в стране были заморожены российские активы почти на 400 млн евро, сообщает РИА Новости.

По её словам, банки Нидерландов заморозили российские активы почти на 145 млн евро, ещё 242,6 млн евро в трастовом секторе, пенсионные фонды на 379,8 тысячи евро и инвестиционные компании - на 3,9 млн евро.

«Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро», - уточнила министр.

Кааг добавила, что, в связи с вводом 15 марта нового пакета санкций ЕС против России, данные суммы могут измениться.

Таможня Финляндии задержала 21 яхту за предполагаемую связь с россиянами, попавшими под санкции. Также, по информации Reuters, в Гибралтаре задержана суперъяхта Axioma, которую связывают с владельцем группы «Синара» Дмитрием Пумпянским. В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $2,4 млрд. Пумпянский попал под санкции Евросоюза 9 марта из-за конфликта на Украине, на следующий день он вышел из совета директоров Трубной металлургической компании.

Правительство Гибралтара подтвердило, что 72-метровая суперъяхта Axioma пришвартовалась на полуострове 21 марта. До этого яхта находилась на Антигуа — острове в Карибском море. Один из «ведущих международных банков» попросил Верховный суд Гибралтара арестовать судно, уточнило агентство.

По данным Forbes и SuperYachtFan, Axioma принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому.

Об арестованных в Финляндии яхтах написала газета Helsingin Sanomat. Если местные власти смогут подтвердить, что яхты принадлежат россиянам под санкциями, будет решаться вопрос о заморозке этого имущества.

3 марта власти немецкого Гамбурга арестовали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн, которая принадлежит миллиардеру и основателю USM Holdings Алишеру Усманову. Усманов купил Dilbar в 2016 году за $600 млн у немецкого судостроителя Lürssen. Строительство яхты заняло 52 месяца, а в Lürssen называли её «одной из самых сложных яхт, которые когда-либо строили, как с точки зрения размеров, так и технологий».

Франция заморозила средства Банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью в полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам.

В то же время Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждения имущества в пользу государства — эта мера позволит препятствовать владельцам в перепродаже собственности.

После начала российской военной операции в поддержку Донбасса 24 февраля США и страны Евросоюза начали вводить против Москвы персональные и секторальные санкции, а многие международные компании приостановили деятельность в России. В частности, в ЕС намерены отключить от международной системы SWIFT некоторые российские банки, а также запретить операции, связанные с активами и резервами Банка России. В частности, с 12 апреля доступ Правительства, Центробанка, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка к европейскому рынку капитала ограничат.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что страны Запада заморозили половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Их часть находится в китайской валюте, однако предпринимаются попытки надавить и на Китай, чтобы ограничить России доступ к ее резервам в юанях, отметил министр. Тем не менее, по расчетам Москвы, партнерские отношения с Китаем позволят сохранить сотрудничество, заключил Силуанов.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа нет планов передавать Украине замороженные активы Банка России. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Франция намерена и далее оказывать Украине финансовую поддержку, но передавать замороженные резервы ЦБ не собирается.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж заморозил активы Центробанка России на сумму в €22 млрд. Кроме того, во Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.

В конце февраля Евросоюз (ЕС) запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России (ЦБ). Также Минфин США запретил своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов Центрального банка России «дефолтом Запада по обязательствам перед Россией».

Власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.

Об этом говорится на сайте МИД Британии.

Данное решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия в страну.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физических лиц, включая представителей бизнеса и членов Совета Федерации, передаёт РИА Новости. Он добавил, что рестрикции также коснутся и белорусского банковского сектора.

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Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины: 160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России, белорусский банковский сектор, экспорт морских навигационных технологий в Россию, добавлены криптоактивы, — сказал Боррель.

Отмечается, что под новые санкции Брюсселя попали 14 крупных российских бизнесменов и члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации. Кроме того, ЕС ограничивает экспорт технологий морской навигации и радиосвязи для РФ и хождение евро в Белоруссии.

Ранее ЕС запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Данная мера не распространяется на туристов, прибывающих в Россию, а также на дипломатические миссии и международные организации, обладающие юридическим иммунитетом.

До этого власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Они не смогут воспользоваться услугами SWIFT с 12 марта.

Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.

«Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду.

Компании Ampol и Viva Energy, два крупнейших поставщика топлива в Австралии, сообщили о приостановке закупок российской нефти.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost объявил, что намерен конфисковывать имущество «российских олигархов».

По словам премьера, правительство страны намерено произвести соответствующие законодательные изменения в целях обеспечения возможности такой конфискации.

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«С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой — всё больше поляков не понимают: раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, почему мы не можем такие действия проводить», — пояснил Моравецкий.

Ранее Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.

До этого он объявил о программе «дерусификации экономики», где речь идёт об отказе от российских энергоносителей.

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман считает, что Евросоюз, вводя санкции против российских бизнесменов, не понимает, как на самом деле работает власть в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, если цель санкций — побудить таких бизнесменов, как он, оказать давление на президента России Владимира Путина, то подобные планы крайне нереалистичны, так как предприниматели не могут прийти к главе государства и попросить прекратить военную операцию.

«Значит, те, кто принимает такое решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего. Я не понимаю логики моего наказания», — добавил он.

Фридман отметил, что никогда не оказывался с Путиным один на один, а виделся с ним исключительно во время встреч бизнесменов с президентом. Также он опроверг важность встреч своего бизнес-партнера Петра Авена с Путиным.

Кроме того, в интервью Bloomberg бизнесмен рассказал, что из-за санкций Великобритании и Евросоюза у него практически нет денег и он не понимает, как ему оплачивать даже небольшие расходы, такие как уборка.

«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», — заявил Фридман.

По данным издания, до введения санкций состояние Фридмана оценивалось в $14 млрд, а сейчас составляет примерно $10 млрд. После попадания в «черный список» Михаил Фридман, как и его коллега Петр Авен, вышли из совета директоров Альфа-банка.

Санкции против российских бизнесменов показывают «крах святости» частной собственности и бизнеса, а также опасность ведения там бизнеса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Россия 24 февраля начала проведение на Украине военной спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. В связи с этим против России были введены новые санкции, в частности и в отношении российских бизнесменов. К примеру, так поступил Евросоюз, объяснив свое решение тем, что предприниматели участвовали во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Санкции против некоторых российских бизнесменов также объявили США, Великобритания и ряд других стран.

Песков подчеркнул, что многие российские ведущие предприниматели являются и международными, поскольку их компании работают по всему миру. Поэтому меры «коллективного Запада», применяемые к ним, нельзя назвать ничем, кроме «бандитизма на государственном уровне», считает пресс-секретарь российского президента.

«Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», — отметил Песков.