Глава Минфина ФРГ заявил, что Украина нуждается в новом "плане Маршалла"

Украина нуждается в программе помощи со стороны Запада. Об этом заявил во вторник, выступая в Бундестаге, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Фото: Reuters Reuters

"Наша солидарность с европейским соседом будет долгосрочной. Поэтому мы нуждаемся в международном "плане Маршалла" для Украины", - сказал он.

"Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.