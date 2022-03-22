Глава Минфина ФРГ заявил, что Украина нуждается в новом "плане Маршалла"

Украина нуждается в программе помощи со стороны Запада. Об этом заявил во вторник, выступая в Бундестаге, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
"Наша солидарность с европейским соседом будет долгосрочной. Поэтому мы нуждаемся в международном "плане Маршалла" для Украины", - сказал он.
"Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.