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1 час назад

Глава Минфина ФРГ заявил, что Украина нуждается в новом "плане Маршалла"

ТАССТАСС

Украина нуждается в программе помощи со стороны Запада. Об этом заявил во вторник, выступая в Бундестаге, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Глава Минфина ФРГ заявил, что Украина нуждается в новом "плане Маршалла"
Фото: ReutersReuters

"Наша солидарность с европейским соседом будет долгосрочной. Поэтому мы нуждаемся в международном "плане Маршалла" для Украины", - сказал он.

"Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

В мире,Кристиан Линднер,Джордж Маршалл,Владимир Путин,Бундестаг,
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