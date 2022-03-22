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42 минуты назад

В России запустили программу для стимулирования туризма внутри страны

Мир24Мир24

Ростуризм запустил новую программу «Мы вместе.Туризм», в рамках нее отельеры и туроператоры предложат путешественникам специальные скидки и возможности для поездок по России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ростуризм запустил новую программу «Мы вместе.Туризм»
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«Федеральное агентство по туризму запускает новую программу «Мы вместе.Туризм» в рамках большого общероссийского проекта #мывместе. В рамках программы Ростуризма отельеры и туроператоры предложат туристам специальные скидки и возможности для интересных и комфортных путешествий по стране», – сказано в сообщении.

Программа направлена на повышение привлекательности и доступности направлений внутри страны за счет новых интересных предложений в гостиницах и на туристических маршрутах в России. Также ее реализация даст возможность повысить информированность о возможностях отдыха в стране.

Туроператорам и отельерам предложено разработать спецпредложения для будущих путешественников. Они могут включать скидки, дополнительные возможности, комплименты и подарки, которые будут предложены при проживании в отеле или при посещении туристических маршрутов.

Ранее основатель турагентства Артем Венскель назвал возможные варианты отдыха в России. По его словам, спрос на путешествия внутри страны значительно увеличился. Наиболее популярны поездки в Сочи, Красную Поляну и на курорты Большого Сочи, где горнолыжный сезон продлится до 20 апреля.

В мире,Артем Венскель,Ростуризм,
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