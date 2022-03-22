Запастись водой. Готов ли мир к иссяканию своего главного ресурса?

Наша страна — одно из шести государств на планете, в которых сосредоточена основная часть земной влаги. 66% человечества уже сегодня живет в условиях ее недостатка.

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22 марта — Всемирный день водных ресурсов, отмечаемый по предложению Организации Объединенных Наций. Мир встречает его плохими новостями: 4 млрд 300 млн человек по всей планете страдают от скудости источников влаги. Дефицит, казавшийся невозможным всего 50 лет назад, в наши дни затронул не только беднейшие страны мира, но и юг США и даже Европу, где большая часть мегаполисов расходует много больше подземных вод, чем успевает восполнить природа. На повестке дня в западном мире — экономия ресурсов, в том числе и на принудительных началах, а на глобальном юге — климатическая миграция из засушливых зон на запад.

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Водная преграда

Удивительно, но факт: еще в середине 2010-х долю людей, затронутых нехваткой водных ресурсов, оценивали заметно ниже, чем сегодня. Причина — в несовершенных методах подсчета. Большую часть года влаги недостает 1,7–3 млрд человек, но при более детальном анализе к ним пришлось добавить еще миллиард. В силу климатических особенностей доступ к воде зависит от времени года и должен измеряться помесячно. По крайней мере один месяц из двенадцати проблемы с ним испытывают 66% жителей Земли.

Столкновение с нехваткой питьевых ресурсов может быть неожиданным и болезненным, как в 2018 году в Кейптауне (ЮАР) — первом современном мегаполисе, где непредвиденно закончилась вода. Или плановым, но чувствительным, как в Калифорнии, в 2013–2016 годах принудительно ограничившей водоснабжение на 20%. За исключением западного мира, почти повсеместно жажду, вызванную исчерпанием источников влаги, сопровождает голод. 70% водных ресурсов на планете расходуется на сельское хозяйство. Недостаток влаги автоматически ведет к сокращению поголовья скота и неурожаям в Африке, Азии, Латинской Америке.

Именно рост потребления мяса (вода активно расходуется на нужды скота), наряду с общим улучшением качества жизни, называют фактором, влияющим на иссякание влаги. В 1970-е, когда население планеты было в два раза меньше нынешнего (3,6 млрд), дефицит влаги почти везде объясняли неумением использовать имевшиеся природные ресурсы. Возрастание числа жителей до 7,9 млрд выдвигает на первый план не экономическое, а физическое объяснение: перенаселение ведет к тому, что воды на планете перестает хватать на всех.

Горячие губы, воды бы глоток

Дефицит воды не в последнюю очередь затрагивает и сферу большой политики. Наступление засухи на Ближнем Востоке называют одной из причин гражданской войны в Сирии. Между 2006 и 2010 годами более миллиона крестьян-сирийцев предпочли переселиться в города, а не спасать свои разоренные бедствием сельские хозяйства. Прибытие новых работников воздействовало на рынок труда, и тот просел. Во взрывоопасной обстановке достаточно было проскочить искре, чтобы начался пожар.

Один из тех, кто демонстрирует здравомыслие задним числом, — бывший вице-президент США Альберт Гор. После ухода из активной политической жизни он сосредоточился на борьбе с изменением климата, что подразумевает содействие сохранению водных ресурсов. В конце 2000-х "60% крестьянских хозяйств в Сирии пришли в упадок и были покинуты, 80% скота пошло под нож. Засуха, разразившаяся в Восточном Средиземноморье, стала худшей за все время наблюдений", замечает экс-политик. Для него очевидна связь между переменами в природе и началом вооруженного противостояния. Своевременная помощь сирийским властям могла бы смягчить удар бедствия, но, к сожалению, вместо этого США еще в 2004 году ввели против Дамаска первый пакет санкций.

Помощи Сирия недополучила и от ООН, эксперты которой попробовали вмешаться непосредственно перед началом боевых действий.

"В 2010 году мы уже вынуждены были прийти на помощь крестьянам [Сирии], страдавшим от засухи, — провели операцию для этого", — вспоминает представитель Всемирной продовольственной программы ООН Абир Этефа.

Работы были прерваны на полпути из-за обнаружившихся проблем с финансированием.

Долгая дорога в дюнах

Африканский континент, вмещающий самую большую пустыню мира Сахару, — возможно, самое пострадавшее от обезвоживания место на земном шаре. Как и на Ближнем Востоке, там оскудение питьевых ресурсов оборачивается волнениями и войнами — притом кровопролитие доходит до этнических чисток. По мнению бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, трагедия суданского Дарфура, считающаяся первым геноцидом XXI века, — прямое следствие потери доступа к воде.

"Нет ничего случайного в том, что всплеск насилия пришелся на время засухи. До нее арабы-скотоводы мирно уживались с чернокожими крестьянами. Но как только дожди прекратились, фермеры огородили свои земли из страха, что стада скотоводов сделают почву окончательно бесплодной. Впервые за долгое время ресурсов перестало хватать на всех. И именно тогда люди обратились к насилию», — анализирует Пан Ги Мун.

Медленное, но неуклонное расширение пустыни Сахара разрушает не только Судан, но и все прилегающие к нему государства Северной Африки. Дефицит водных ресурсов влечет потерю контроля над территориями со стороны местных правительств, что, в свою очередь, дает шанс исламистам. Председатель норвежского Нобелевского комитета Оле Данболт Мьёс с 2007 года призывает пристально наблюдать за Сахелем — южной кромкой пустыни Сахара — как возможным театром "первой в мире климатической войны". С тех пор как этот прогноз был сделан, на севере сахельского государства Мали успели укрепиться джихадисты, а сама страна в 2020–2021 годах пережить серию государственных переворотов. С превратностями вряд ли покончено, ведь кромка Сахары — территория повышенного демографического роста. Воды не только не хватает на всех, но и людей становится все больше.

Капля в море

Развитые страны мира наравне с остальным человечеством не застрахованы от убывания водных ресурсов. Череда засушливых лет на американском Западе получила название "мегазасуха". Ученые установили, что периоды иссякания воды сменяют друг друга в Северной Америке с перерывами, при этом мегазасуха, начавшаяся 20 лет назад, — самая продолжительная и интенсивная в истории. Чтобы противостоять бедствию, власти американских штатов вводят принудительные меры для ограничения потребления воды. В 2013–2016 годах Калифорния директивно снизила водоснабжение на 20%. В наши дни губернатор этого штата Гэвин Ньюсом призывает сделать то же самое, но добровольно, хотя бы на 15%.

Рекомендации, от чего отказаться в быту, чтобы сэкономить воду, разнятся при переезде из одного штата в другой. Калифорния предлагает реже поливать лужайки, меньше времени проводить в душе, а стиральную машину использовать на все 100%, то есть только если ее набили до краев. В Орегоне, еще одном пострадавшем штате, предложение радикальнее — перестать мыть стекла в правительственных учреждениях. Другие советы касаются садоводов. Тех просят высаживать только местные виды растений, которые высасывают из почвы меньше влаги. Под критикой даже пальмы: их признали недостаточно полезными для окружающей среды по соотношению "размер-качество": воды они забирают много, а кислород в атмосферу выделяют скупо. Вместо них ради спасения окружающей среды призывают высаживать другие виды растений — более бережливые.

В Западной Европе наступление более теплой погоды (2019 год стал в Старом Свете самым жарким в истории, вызвав всплеск симпатии к "зеленым" и осложнив ремонт сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари) до сих пор не сопровождалось острой нехваткой влаги. Однако — показывают исследования — даже и это временно: в целях водоснабжения города населением более 100 тыс. активно используют подземные источники и в значительной степени исчерпали их. Если воду в ЕС продолжат тратить прежними темпами, дефицит ее не за горами.