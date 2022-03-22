Нужно ли России выходить из ВТО?

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из Всемирной торговой организации, передает "Коммерсант".
Национальные интересы России в условиях санкций необходимо защитить. Для этого страна должна выйти из ВТО, заявили авторы инициативы. Выход из организации даст возможность снижать тарифы, цены, поддерживать нашего производителя, уверены депутаты. Нужно ли выходить из ВТО, какие плюсы или минусы это может принести, рассуждает экономический аналитик Семен Новопрудский:
«Нет прямой зависимости между выходом из ВТО и поддержкой отечественных производителей, одно другому не мешает. Просто понятно, что, во-первых, мы продолжаем торговать с большим количеством стран, которые являются членами ВТО и которые соответственно по правилам ВТО дают нам торговые преференции. Если мы выйдем из ВТО, то тогда нам надо будет с каждой из этих стран отдельно договариваться, потому что они будут иметь право лишать нас этих преференций, т.е. можем навредить своему импорту. А совершенно правильная задача поддержки отечественных товаропроизводителей это можно делать собственными мерами: доступными кредитами, уменьшением административных барьеров, госинвестициями в какие-то производства, т.е. это можно вполне делать механизмами, которые не зависят от ВТО».
Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года, спустя 18 лет переговоров.