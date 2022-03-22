Нужно ли России выходить из ВТО?

«Нет прямой зависимости между выходом из ВТО и поддержкой отечественных производителей, одно другому не мешает. Просто понятно, что, во-первых, мы продолжаем торговать с большим количеством стран, которые являются членами ВТО и которые соответственно по правилам ВТО дают нам торговые преференции. Если мы выйдем из ВТО, то тогда нам надо будет с каждой из этих стран отдельно договариваться, потому что они будут иметь право лишать нас этих преференций, т.е. можем навредить своему импорту. А совершенно правильная задача поддержки отечественных товаропроизводителей это можно делать собственными мерами: доступными кредитами, уменьшением административных барьеров, госинвестициями в какие-то производства, т.е. это можно вполне делать механизмами, которые не зависят от ВТО».