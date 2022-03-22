В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

В Госдуму внесен проект закона о выходе России из ВТО

АвторадиоАвторадиоиещё 2

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из Всемирной торговой организации, передает "Коммерсант".

Нужно ли России выходить из ВТО?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Национальные интересы России в условиях санкций необходимо защитить. Для этого страна должна выйти из ВТО, заявили авторы инициативы. Выход из организации даст возможность снижать тарифы, цены, поддерживать нашего производителя, уверены депутаты. Нужно ли выходить из ВТО, какие плюсы или минусы это может принести, рассуждает экономический аналитик Семен Новопрудский:

«Нет прямой зависимости между выходом из ВТО и поддержкой отечественных производителей, одно другому не мешает. Просто понятно, что, во-первых, мы продолжаем торговать с большим количеством стран, которые являются членами ВТО и которые соответственно по правилам ВТО дают нам торговые преференции. Если мы выйдем из ВТО, то тогда нам надо будет с каждой из этих стран отдельно договариваться, потому что они будут иметь право лишать нас этих преференций, т.е. можем навредить своему импорту. А совершенно правильная задача поддержки отечественных товаропроизводителей это можно делать собственными мерами: доступными кредитами, уменьшением административных барьеров, госинвестициями в какие-то производства, т.е. это можно вполне делать механизмами, которые не зависят от ВТО».

Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года, спустя 18 лет переговоров.

В мире,Семен Новопрудский,Коммерсант,Справедливая Россия,Госдума,ВТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители