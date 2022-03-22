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1 час назад

Единый урок "О чем звонят колокола Хатыни" пройдет во всех школах Беларуси

Российская ГазетаРоссийская Газета

Символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны стала судьба белорусской Хатыни.

О чем звонят колокола Хатыни расскажут в школах Беларуси
Фото: ТАССТАСС

22 марта 1943 года стал последним для ее 149 жителей, в том числе 75 детей, не достигших 16-летнего возраста. В пламени исчезли 26 домов, а на месте лесного поселка остались пепелище и сиротливо торчащие печные трубы.

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И как реквием Хатыни, и сегодня звучат строки Андрея Дементьева:

"Вновь иней на деревьях стынет. По синеве, по тишине звонят колокола Хатыни…".

Архивные документы во всех деталях воспроизводят страшную трагедию белорусской деревни, в которую 79 лет назад вошел 118 батальон охранной полиции немецких оккупантов. Все население от мала до велика - стариков, женщин, детей, выгнав из домов, загнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми. Когда всех людей собрали в сарае, каратели заперли двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Ни один взрослый не смог остаться незамеченным. Только троим детям - Володе Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше Желобковичу - удалось скрыться от гитлеровцев.

Год исторической памяти, которым в Синеокой объявлен 2022 год, пройдет под знаком сохранения героического наследия и летописи жизни белорусского народа. А учащиеся учреждений образования и учителя во время единого урока "О чем звонят колокола Хатыни", который состоится 22 марта, сообщили в Министерстве образования, вспомнят и почтут минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кстати, накануне в республиканском доме молодежи прошел открытый диалог "Хатынь - святыня национальной памяти". Он дал своеобразный старт реализации молодежной инициативы о создании на территории мемориального комплекта полноценного музея и объявлении его строительства Всебелорусской молодежной стройкой. Эта патриотическая инициатива была предложена первым секретарем ЦК БРСМ Александром Лукьяновым и одобрена летом прошлого года главой государства во время Послания белорусскому народу и парламенту, напоминает БЕЛТА.

Кстати, в 1969 году на 54-м км шоссейной магистрали Минск - Витебск в память увековечения жертв фашизма на территории Беларуси под открытым небом и был впервые открыт мемориальный комплекс "Хатынь", а в 2004 году по поручению Александра Лукашенко проведена реконструкция мемориального комплекса, который был включен в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси.

В мире,Александр Лукьянов,Андрей Дементьев,Александр Лукашенко,
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