О чем звонят колокола Хатыни расскажут в школах Беларуси

Символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны стала судьба белорусской Хатыни.

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22 марта 1943 года стал последним для ее 149 жителей, в том числе 75 детей, не достигших 16-летнего возраста. В пламени исчезли 26 домов, а на месте лесного поселка остались пепелище и сиротливо торчащие печные трубы.

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И как реквием Хатыни, и сегодня звучат строки Андрея Дементьева:

"Вновь иней на деревьях стынет. По синеве, по тишине звонят колокола Хатыни…".

Архивные документы во всех деталях воспроизводят страшную трагедию белорусской деревни, в которую 79 лет назад вошел 118 батальон охранной полиции немецких оккупантов. Все население от мала до велика - стариков, женщин, детей, выгнав из домов, загнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми. Когда всех людей собрали в сарае, каратели заперли двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Ни один взрослый не смог остаться незамеченным. Только троим детям - Володе Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше Желобковичу - удалось скрыться от гитлеровцев.

Год исторической памяти, которым в Синеокой объявлен 2022 год, пройдет под знаком сохранения героического наследия и летописи жизни белорусского народа. А учащиеся учреждений образования и учителя во время единого урока "О чем звонят колокола Хатыни", который состоится 22 марта, сообщили в Министерстве образования, вспомнят и почтут минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кстати, накануне в республиканском доме молодежи прошел открытый диалог "Хатынь - святыня национальной памяти". Он дал своеобразный старт реализации молодежной инициативы о создании на территории мемориального комплекта полноценного музея и объявлении его строительства Всебелорусской молодежной стройкой. Эта патриотическая инициатива была предложена первым секретарем ЦК БРСМ Александром Лукьяновым и одобрена летом прошлого года главой государства во время Послания белорусскому народу и парламенту, напоминает БЕЛТА.