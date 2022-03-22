В Латвии составили список неугодных российских артистов

Министр культуры Латвии Наури Пунтулис предложил запретить въезд в республику более 20 российским артистам. Как сообщает РБК, речь идет о тех деятелях культуры, которые выступали в московских «Лужниках» на концерте по случаю присоединения Крыма к России.
В список нежелательных персон для выступлений в Латвии должны войти такие российские музыканты, как Полина Гагарина, Сергей Жуков, Тимати, Николай Расторгуев. Также в перечне оказались Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, режиссер Никита Михалков, балерина Илзе Лиепа, певица Вика Цыганова, певец Стас Михайлов и некоторые другие российские знаменитости.
Напомним, что списки неугодных артистов за последнее время появились и в России, и на Украине. Ранее Минкульт Украины внес в подобный перечень телеведущего Дмитрия Киселева. Киевские власти признали его лицом, который угрожает миру, безопасности, стабильности и целостности Украины.
В украинский список также попали Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие. В первую очередь поводом для запрета на выступления служило одобрение присоединения Крыма к России, а также поддержка ДНР и ЛНР.