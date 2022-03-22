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38 минут назад

В Латвии составили список неугодных российских артистов

Елена Прошина

Министр культуры Латвии Наури Пунтулис предложил запретить въезд в республику более 20 российским артистам. Как сообщает РБК, речь идет о тех деятелях культуры, которые выступали в московских «Лужниках» на концерте по случаю присоединения Крыма к России.

В Латвии составили список неугодных российских артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список нежелательных персон для выступлений в Латвии должны войти такие российские музыканты, как Полина Гагарина, Сергей Жуков, Тимати, Николай Расторгуев. Также в перечне оказались Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, режиссер Никита Михалков, балерина Илзе Лиепа, певица Вика Цыганова, певец Стас Михайлов и некоторые другие российские знаменитости.

Напомним, что списки неугодных артистов за последнее время появились и в России, и на Украине. Ранее Минкульт Украины внес в подобный перечень телеведущего Дмитрия Киселева. Киевские власти признали его лицом, который угрожает миру, безопасности, стабильности и целостности Украины.

В украинский список также попали Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие. В первую очередь поводом для запрета на выступления служило одобрение присоединения Крыма к России, а также поддержка ДНР и ЛНР.

В мире,Вика Цыганова,Олег Газманов,Тимати,Виктория Дайнеко,Дмитрий Певцов,Сергей Пенкин,Юлия Чичерина,Стас Михайлов,Сергей Жуков,Николай Расторгуев,Полина Гагарина,Наталья Подольская,Владимир Машков,Дмитрий Киселев,Никита Михалков,
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