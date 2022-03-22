В Латвии составили список неугодных российских артистов

Министр культуры Латвии Наури Пунтулис предложил запретить въезд в республику более 20 российским артистам. Как сообщает РБК, речь идет о тех деятелях культуры, которые выступали в московских «Лужниках» на концерте по случаю присоединения Крыма к России.

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Напомним, что списки неугодных артистов за последнее время появились и в России, и на Украине. Ранее Минкульт Украины внес в подобный перечень телеведущего Дмитрия Киселева. Киевские власти признали его лицом, который угрожает миру, безопасности, стабильности и целостности Украины.