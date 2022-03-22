«Неприемлемо жесткое»: Япония удивилась решению РФ по диалогу с Токио

Решение России о прекращении диалога с Японией по мирному договору — «неприемлемо жесткое». Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе слушаний в верхней палате парламента, сообщает РИА Новости.
Ранее МИД России сообщил, что Москва отказывается вести переговоры с Токио по мирному договору, прекращает безвизовый режим для японцев на перелет до южных Курильских островов, а также выходит из диалога об организации совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах. Отмечается, что данная мера стала ответом на «недружественные шаги Японии» в связи с ситуацией на Украине.
Премьер-министр Японии прокомментировал решение МИД РФ.
«Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест», — заявил он.
Кроме того, министр ответил на вопрос об официальной позиции Токио по вопросу мирного договора и территорий. По его словам, позиция правительства Японии касательно разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора осталась неизменной. Однако Кисида подчеркнул, что в связи с эскалацией конфликта на Украине и действий российской армии диалог с Россией в настоящий момент невозможен.