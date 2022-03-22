«Неприемлемо жесткое»: Япония удивилась решению РФ по диалогу с Токио

Решение России о прекращении диалога с Японией по мирному договору — «неприемлемо жесткое». Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе слушаний в верхней палате парламента, сообщает РИА Новости.

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Ранее МИД России сообщил, что Москва отказывается вести переговоры с Токио по мирному договору, прекращает безвизовый режим для японцев на перелет до южных Курильских островов, а также выходит из диалога об организации совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах. Отмечается, что данная мера стала ответом на «недружественные шаги Японии» в связи с ситуацией на Украине.

Премьер-министр Японии прокомментировал решение МИД РФ.

«Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест», — заявил он.