Зеленский: Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

"Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы], - сказал Зеленский. - В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Думаю, что [украинское] общество будет на меня давить. Мы, думаю, будем [сдавать] этот экзамен". При этом двери НАТО, по словам президента, останутся открытыми для Украины.