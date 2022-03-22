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1 час назад

Зеленский заявил, что треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

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Треть государств - членов НАТО не видит Украину в составе блока. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью, которое в понедельник вечером было показано Чешским телевидением.

Зеленский: Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса
Фото: ReutersReuters

"Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы], - сказал Зеленский. - В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Думаю, что [украинское] общество будет на меня давить. Мы, думаю, будем [сдавать] этот экзамен". При этом двери НАТО, по словам президента, останутся открытыми для Украины.

Ранее, касаясь перспективы членства Украины в НАТО, Зеленский заявил: "Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что, окей, другие гарантии безопасности".

"Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", - утверждал президент Украины.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине "австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что такой вариант нейтрального государства на Украине сейчас обсуждается, он может рассматриваться в качестве компромиссного.

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