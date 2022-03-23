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45 минут назад

Египет ввел режим жесткой экономии из-за кризиса на Украине

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 1

Власти Египта объявили о режиме жесткой экономии бюджета до окончания российско-украинского кризиса. Об этом сообщил официальный представитель правительства Надер Саад, передает ТАСС.

Египет ввел режим жесткой экономии из-за кризиса на Украине
Фото: nsn.fmnsn.fm

Отмечается, что проект бюджета страны будет утвержден с расходами в минимальных пределах за исключением социальной сферы.

В Египте наблюдается рост цен на продукты питания. Ритейлеры объясняют это мировым ростом цен на энергоносители в связи с Российско-украинским кризисом. Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

В мире,Владимир Путин,
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