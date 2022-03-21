Президент Сербии объяснил невозможность вступления страны в НАТО

«Скажу вам кое-что: наша обязанность прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, не забывать маленькую Милицу Ракич, которую убили в городе Батайница, не забывать маленькую Саню Миленкович, которую убили в городе Варварин, мы не смеем это забыть. (...) Мы станем намного сильнее, чем тогда, когда нас безответственные, наглые и зарвавшиеся бомбили и проводили агрессию против нас и нашей страны», - заявил президент Сербии.