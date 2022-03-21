Президент Сербии объяснил невозможность вступления страны в НАТО

Сербия не вступит в НАТО, потому что не забудет детей, погибших в 1999 году во время агрессии Североатлантического альянса. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на предвыборном митинге в Кикинде, передает ТАСС.
По словам Вучича, Сербия не должна вступать в НАТО, она – свободная и военно-нейтральная страна и сама будет себя защищать в случае необходимости.
«Скажу вам кое-что: наша обязанность прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, не забывать маленькую Милицу Ракич, которую убили в городе Батайница, не забывать маленькую Саню Миленкович, которую убили в городе Варварин, мы не смеем это забыть. (...) Мы станем намного сильнее, чем тогда, когда нас безответственные, наглые и зарвавшиеся бомбили и проводили агрессию против нас и нашей страны», - заявил президент Сербии.
Силы НАТО в 1999 году начали воздушно-наступательную операцию «Союзническая сила», целью которой провозглашалось «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». За три месяца бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч, две трети из которых - мирные жители.