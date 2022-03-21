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1 час назад

Персонал Чернобыльской АЭС на Украине отпустили отдыхать

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Украинский регулятор отчитался перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Персонал Чернобыльской АЭС на Украине отпустили отдыхать
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look PressKomsomolskaya Pravda / Global Look Press

По словам руководителя, Украина сообщила о завершении ротации персонала на объекте, часть сотрудников отпустили домой отдохнуть. «Завершилась давно откладывавшаяся ротация технического персонала, что позволило им вернуться домой и отдохнуть впервые с тех пор, как российские силы взяли под свой контроль АЭС в феврале», — уточнил Гросси.

АЭС в воскресенье, 20 марта, покинула около половины отбывающей смены технического персонала. Остальные отбыли в понедельник, 21 марта, за исключением 13 сотрудников, которые отказались от ротации, уточнила украинская сторона. При этом на месте осталось большинство украинских охранников.

24 февраля на Украине заявили о взятии российскими военными контроля над Чернобыльской АЭС. В этот день Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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