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17 минут назад

Названы причины стремления Индии сблизиться с Россией

Алиса Селезнёва

Индия стремиться сохранить сотрудничество с Россией, чтобы не допустить ее дальнейшего тесного сближения с Китаем на фоне западных санкций. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Названы причины стремления Индии сблизиться с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению историка, попадание России «в китайские объятия» тревожит индийских политиков.

«Индийцы крайне обеспокоены, что по результатам западных санкций Россия может дальше сблизиться с Китаем, и пытаются этого как-то не допустить. Именно поэтому они не планируют сворачивать дальнейшее сотрудничество с Россией, потому что это только дальше толкнет Россию в китайские объятия», - пояснил Куприянов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции, заморозив в том числе около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. При этом Китай отказался присоединиться к санкциям, заявив, что они дестабилизируют мировой рынок.

Для снижения влияния западных санкций Россия совместно с Индией разрабатывает системы расчетов в национальных валютах. Индия сохранила торговые отношения с Россией и ведет переговоры о покупке нефти со скидкой. Кроме того, Россия поставляет большое количество военной техники для индийской армии. Она занимает две трети оружейного рынка страны.

В мире,Алексей Куприянов,Владимир Путин,ИМЭМО РАН,ЕС,
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