Названы причины стремления Индии сблизиться с Россией

Индия стремиться сохранить сотрудничество с Россией, чтобы не допустить ее дальнейшего тесного сближения с Китаем на фоне западных санкций. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
По мнению историка, попадание России «в китайские объятия» тревожит индийских политиков.
«Индийцы крайне обеспокоены, что по результатам западных санкций Россия может дальше сблизиться с Китаем, и пытаются этого как-то не допустить. Именно поэтому они не планируют сворачивать дальнейшее сотрудничество с Россией, потому что это только дальше толкнет Россию в китайские объятия», - пояснил Куприянов.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции, заморозив в том числе около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. При этом Китай отказался присоединиться к санкциям, заявив, что они дестабилизируют мировой рынок.
Для снижения влияния западных санкций Россия совместно с Индией разрабатывает системы расчетов в национальных валютах. Индия сохранила торговые отношения с Россией и ведет переговоры о покупке нефти со скидкой. Кроме того, Россия поставляет большое количество военной техники для индийской армии. Она занимает две трети оружейного рынка страны.