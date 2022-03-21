Названы причины стремления Индии сблизиться с Россией

«Индийцы крайне обеспокоены, что по результатам западных санкций Россия может дальше сблизиться с Китаем, и пытаются этого как-то не допустить. Именно поэтому они не планируют сворачивать дальнейшее сотрудничество с Россией, потому что это только дальше толкнет Россию в китайские объятия», - пояснил Куприянов.