Обзор иноСМИ: пощечина США Эр-Рияду и запасы финнов на черный день

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Фото: Reuters Reuters

«У каждого должны быть запасы на 72 часа»

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Финская организация гражданской защиты с 1970-х годов проводит кампанию за создание домашних запасов «на черный день». Необходимость запастись продуктами становилась актуальной уже не раз за последние годы - сначала во время коронавирусных карантинов, затем - на фоне украинского кризиса, пишет Helsingin Sanomat.

Представитель Центральной аварийно-спасательной ассоциации Финляндии Spek Санна Рясянен говорит, что дома необходимо собрать неприкосновенный запас, которого хватит как минимум на 72 часа. Такие сроки основаны на оценках времени ликвидации серьезной аварии на электростанции. В различных кризисных ситуациях вероятность выживания возрастает, если в доме достаточно бутилированной воды, пищи и лекарств, подчеркивает Рясянен. Она посоветовала финнам запасаться хлебцами, орехами, сухофруктами, шоколадом и чипсами - всем, что не требуется готовить.

«Гигантский борщевик захватывают российскую деревню»

Туда, откуда уезжают люди, приходит гигантский борщевик. Сейчас ядовитый сорняк захватывает российскую сельскую местность; в заброшенных деревнях растение, достигающее трех метров в высоту, образует непроходимые леса, рассказывает шведская газета Dagens Nyheter.

Экоактивистка Мария Попова заявила газете, что проблему с борщевиком она осознала только в 2013 году: в течение четырех лет до этого она не бывала на своей даче, а когда вернулась, увидела, что все заросло борщевиком. Жительница одной из российских деревень Наталья Негура рассказывает, что от борщевика пытались избавиться разными способами - скашивали его, выкапывали и даже поливали землю машинным маслом, но ничего не помогло.

«Как Байден потерял Саудовскую Аравию»

Саудовская Аравия планирует разрешить Китаю расплачиваться юанями за нефть. Как пишет The Wall Street Journal, это еще одна «потенциально значительная» цена за неумелое обращение администрации Джо Байдена со стратегически важным союзником.

Переход на юани во взаимных расчетах Китай и Саудовская Аравия обсуждают уже шесть лет. По версии WSJ, последние шаги США могут ускорить этот процесс. Газета напомнила, что США прекратили поддержку войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене. Вашингтон снял с хуситов статус террористов и отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду, это стало «настоящей пощечиной» саудитам. Кроме того, в Эр-Рияде недовольны планами США по возвращению к ядерной сделке с Ираном.

Как украинский кризис ударит по мировой экономике

Украинский кризис, скорее всего, ударит по экономическому росту не только в Европы, но и во всем мире, заявил Fox News Дэвид Алтиг, исполнительный вице-президент и директор по исследованиям Федерального резервного банка Атланты. Он отметил, что эксперты считают российско-украинский конфликт негативным шоком для роста мировой экономики.

Алтиг рассказал о результатах опроса, в котором приняли участие 234 члена Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). 47 процентов респондентов указали, что глобальный рост сократится более чем на 0,5 процента из-за украинского кризиса. Кроме того, большинство экономистов NABE считает, что инфляция останется выше трех процентов до 2023 года. Львиную долю инфляции обеспечат цены на энергоносители.

«Байден поможет Ирану достичь любого уголка Земли ядерным оружием»

Ведущий Fox News Марк Левин заявил, что президент США Джо Байден поощрит «ядерное соперничество», если будет продвигать ядерную сделку с Ираном. По мнению Левина, ядерная сделка угрожает не только соседним странам в регионе, но и сообществам во всем мире.