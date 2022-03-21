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52 минуты назад

Президент Беларуси произвел кадровые назначения

Российская ГазетаРоссийская Газета

Очередные перемены в государственном аппарате Беларуси осуществил 21 марта глава государства, информирует Telegram-канал "Пул Первого". Речь идет, в частности, о назначениях "вице-премьера, председателя райисполкома, директора важнейшей компании, руководителя крупного предприятия и ректора университета", сообщает ресурс.

Лукашенко произвел кадровые назначения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя принятые решения, Александр Лукашенко заявил: "практически все назначения, с моей точки зрения и исходя из моего стиля работы, - нестандартные".

Заместителем главы кабинета министров назначен Леонид Заяц, которые ранее являлся заместителем председателя Совета республики Национального собрания, а заместителем министра экономики РБ назначена Алеся Абраменко.

Возглавлять дипломатическую миссию РБ в Никарагуа по совместителю поручено Валерию Барановскому, а генеральным консулом РБ в Хошимине (Вьетнам) назначен Руслан Варанков. Татьяна Харлап назначена генеральным консулом Беларуси в Гонконге (Китай).

Кроме того, президент в этот же дал согласие на назначение ректором Гродненского государственного медицинского университета Игоря Жука, а новым руководителем "Белорусской калийной компании" согласован Алексей Скраги.

Президент осуществил и ряд других перестановок в руководстве регионов и предприятий, сообщают новостные порталы.

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