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1 час назад

The Guardian назвала президентство Байдена "проклятым"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Цены на бензин в США продолжают расти, что является очередной проблемой для президента Джо Байдена и его администрации, пишет The Guardian.

The Guardian назвала президентство Байдена "проклятым"
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

«У Байдена проклятое президентство», — полагает эксперт, политолог Ларри Джейкобс.

По его словам, проблемы у Байдена начались с первого дня вступления в должность: президент сразу столкнулся с пандемией коронавируса, после — с вышедшей из-под контроля инфляцией, затем случился кризис на Украине, а теперь в США фиксируют стремительный рост стоимости энергоносителей.

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Как пишет The Guardian, бензин начал дорожать задолго до российской спецоперации на Украине, но при этом Байден обвинил в этом Москву. Многие республиканцы в свою очередь укоряют американского президента в невыполнении предвыборных обещаний, а также в попытках отрицать ошибки, но не исправлять их.

Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов уже ударило как по американцам, так и по европейцам. Цены на бензин во многих странах Евросоюза бьют рекорды, достигнув €2 за литр. Немецкие предприятия всерьез обеспокоены массовым банкротством, а в Дании насторожены взлетом продуктовых цен. Хватит ли США внутренних ресурсов для наращивания поставок в ЕС, какую роль в нефтегазовом замещении Москвы могут сыграть Иран и Венесуэла — в материале «Газеты.Ru».

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