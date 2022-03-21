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1 час назад

Пятый пакет санкций: ЕС готовится ввести нефтяное эмбарго против РФ

Елена Прошина

Страны Евросоюза занимаются разработкой пятого пакета санкций против Москвы, сообщает Reuters.

Пятый пакет санкций: ЕС готовится ввести нефтяное эмбарго против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается ввести нефтяное эмбарго с целью прекращения спецоперации России на Украине.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен», — сообщил агентству высокопоставленный дипломат ЕС.

Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов, призванных ужесточить реакцию западных стран на действия Москвы.

Отмечается, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго, а Германия предостерегает от поспешных действия, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

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Запрет на энергоресурсы из России может быть введен в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». 21 марта санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.

Напомним, Польша предлагает полную торговую блокаду России добавить к существующим санкциям ЕС из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщил глава правительства республики Матеуш Моравецкий, речь идет о запрете входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, а также о запрете торговли сухопутными путями.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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