Пятый пакет санкций: ЕС готовится ввести нефтяное эмбарго против РФ

Предполагается ввести нефтяное эмбарго с целью прекращения спецоперации России на Украине.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен», — сообщил агентству высокопоставленный дипломат ЕС.
Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов, призванных ужесточить реакцию западных стран на действия Москвы.
Отмечается, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго, а Германия предостерегает от поспешных действия, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
Запрет на энергоресурсы из России может быть введен в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». 21 марта санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Напомним, Польша предлагает полную торговую блокаду России добавить к существующим санкциям ЕС из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщил глава правительства республики Матеуш Моравецкий, речь идет о запрете входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, а также о запрете торговли сухопутными путями.