Пятый пакет санкций: ЕС готовится ввести нефтяное эмбарго против РФ

Страны Евросоюза занимаются разработкой пятого пакета санкций против Москвы, сообщает Reuters.

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Предполагается ввести нефтяное эмбарго с целью прекращения спецоперации России на Украине.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен», — сообщил агентству высокопоставленный дипломат ЕС.

Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов, призванных ужесточить реакцию западных стран на действия Москвы.

Отмечается, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго, а Германия предостерегает от поспешных действия, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

Запрет на энергоресурсы из России может быть введен в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». 21 марта санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.