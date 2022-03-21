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28 минут назад

Зеленский вновь заявил, что переговоры с Россией можно провести в Израиле

ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему считает, что переговоры с Россией возможно организовать в Иерусалиме.

Зеленский призвал провести переговоры с Россией в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации переговоров РФ и Украины.

"Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме - это правильное место для того, чтобы найти мир", - сказал он в понедельник в видеообращении.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что президент Украины обратился к премьеру Израиля с просьбой стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Беннет в телефонном разговоре предложил российскому лидеру посредничество в целях приостановки военных действий.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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