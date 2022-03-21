Китай ответил на слухи об оказании России военной помощи

Пекин не помогает Москве в военном плане, сообщил в эфире американскому каналу CBS посол Китая в США Цинь Ган.

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По его словам, власти КНР выступают за мир и призывают к прекращению огня на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию.

«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», — заявил дипломат.

Он напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин на следующий день после начала военной операции на Украине призывал президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров.

«У Китая хорошие отношения с Россией, хорошие отношения с Украиной, Китай поддерживает тесные связи с Соединенными Штатами и Европой. Они позволяют Китаю контактировать со всеми заинтересованными сторонами в условиях кризиса. Таким образом, уникальная роль Китая может помочь мирному урегулированию кризиса», — заявил Ган.