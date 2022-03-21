В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
16 минут назад

Китай ответил на слухи об оказании России военной помощи

Елена Прошина

Пекин не помогает Москве в военном плане, сообщил в эфире американскому каналу CBS посол Китая в США Цинь Ган.

Китай ответил на слухи об оказании России военной помощи
Фото: ReutersReuters

По его словам, власти КНР выступают за мир и призывают к прекращению огня на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию.

«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», — заявил дипломат.

Он напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин на следующий день после начала военной операции на Украине призывал президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров.

«У Китая хорошие отношения с Россией, хорошие отношения с Украиной, Китай поддерживает тесные связи с Соединенными Штатами и Европой. Они позволяют Китаю контактировать со всеми заинтересованными сторонами в условиях кризиса. Таким образом, уникальная роль Китая может помочь мирному урегулированию кризиса», — заявил Ган.

Ранее министра иностранных дел КНР Ван И напомнил позицию Си Цзиньпина, которую он высказал в разговоре с президентом США Джо Байденом по поводу украинского кризиса. Китайская сторона считает, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, силы направить на дипломатию.

Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители