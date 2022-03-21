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14 минут назад

В Польше захотели конфисковать имущество россиян

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Польские власти намерены провести конфискацию имущества и активов россиян в республике. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Впрост». Его слова приводит ТАСС.

В Польше захотели конфисковать имущество россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сообщил, что в понедельник, 21 марта, запланирована встреча руководства республики с оппозицией, в ходе которой правительство хочет «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране».

Он признал, что в стране существуют конституционные ограничения, связанные с правом собственности, ограничивающие подобные действия.

«С другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», — отметил Моравецкий.

Ранее в Италии также конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо.

В Испании наложили арест на яхту стоимостью 140 миллионов долларов крупного российского бизнесмена, находящуюся в порту Барселоны.

В свою очередь, власти США объявили о готовности выплатить крупное вознаграждение за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов. По условиям программы, физические активы, такие как самолеты или яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать гражданину США или находиться во владении учреждения США.

В мире,Матеуш Моравецкий,Алексей Мордашов,Геннадий Тимченко,
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