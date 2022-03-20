Зеленский допустил третью мировую войну в случае провальных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по его мнению, в случае неудачи может начаться третья мировая война.
Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.
По мнению Зеленского, без переговоров Россия и Украина не смогут завершить конфликт. Он считает, что надо «использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным».
«Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну», - пригрозил Зеленский.
Ранее он заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности и что нужно найти «такую модель понимания», чтобы «предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями».