СМИ: не менее 17 человек погибли в Индии из-за употребления контрафактного алкоголя

По меньшей мере 17 человек умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя. Как сообщает в воскресенье портал Moneycontrol, инциденты произошли в штате Бихар, в котором официально запрещена продажа спиртного.
По его информации, три человека погибли в округе Мадхепур, девять - в округе Банк, четыре - в округе Бхагалпур и один - в городе Мурлигандж. В Индии 18 марта отмечался Холи - один из главных индусских праздников. Традиционно в праздничные дни возрастает потребление спиртных напитков, несмотря на запреты в ряде штатов.
Бихар был официально объявлен "сухим" штатом - в апреле 2016 года там был введен полный запрет на производство, продажу и употребление спиртных напитков. Однако при этом в штате образовался черный рынок спиртного, в том числе отмечено подпольное производство дешевого некачественного алкоголя.