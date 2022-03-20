СМИ: не менее 17 человек погибли в Индии из-за употребления контрафактного алкоголя

Инциденты произошли в штате Бихар, где официально запрещена продажа спиртного, и образовался черный рынок этой продукции.

Фото: Reuters Reuters

По меньшей мере 17 человек умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя. Как сообщает в воскресенье портал Moneycontrol, инциденты произошли в штате Бихар, в котором официально запрещена продажа спиртного.

По его информации, три человека погибли в округе Мадхепур, девять - в округе Банк, четыре - в округе Бхагалпур и один - в городе Мурлигандж. В Индии 18 марта отмечался Холи - один из главных индусских праздников. Традиционно в праздничные дни возрастает потребление спиртных напитков, несмотря на запреты в ряде штатов.