В Германии призвали ограничить скорость на автобанах для экономии топлива

«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов», - заявил Хоффан. При этом он отметил, что «правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить».