В Германии призвали ограничить скорость на автобанах для экономии топлива

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман заявил в интервью медиагруппе Funke, что с целью экономии потребления топлива следует ввести ограничение скорости на автобанах ФРГ. Об этом пишет ТАСС.
«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов», - заявил Хоффан. При этом он отметил, что «правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить».
Профсоюзный деятель подчеркнул, что таким образом не удастся решить проблему повышения цен на энергоносители.
«Мы должны добиться энергобезопасности, а это удастся сделать прежде всего посредством расширения сети возобновляемых источников», - полагает он.
Хоффман предложил также принять меры в социальной сфере, с тем, чтобы снизить нагрузку на жителей страны.
Отмечается, что резкий рост цен на бензин и дизельное топливо больно ударил по германским автолюбителям.