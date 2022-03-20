В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Глава профсоюзов ФРГ призвал экономить каждую каплю бензина

Елена Прошина

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман заявил в интервью медиагруппе Funke, что с целью экономии потребления топлива следует ввести ограничение скорости на автобанах ФРГ. Об этом пишет ТАСС.

В Германии призвали ограничить скорость на автобанах для экономии топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов», - заявил Хоффан. При этом он отметил, что «правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить».

Профсоюзный деятель подчеркнул, что таким образом не удастся решить проблему повышения цен на энергоносители.

«Мы должны добиться энергобезопасности, а это удастся сделать прежде всего посредством расширения сети возобновляемых источников», - полагает он.

Хоффман предложил также принять меры в социальной сфере, с тем, чтобы снизить нагрузку на жителей страны.

Немецкий министр предложил необычный путь "борьбы с Путиным"

Отмечается, что резкий рост цен на бензин и дизельное топливо больно ударил по германским автолюбителям.

В мире,Райнер Хоффман,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители