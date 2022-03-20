«На протяжении нескольких месяцев США и НАТО, и с самого начала [американский] президент Джо Байден, неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск», — передает слова Джона Болтона РИА «Новости». По его мнению, для безопасности Украины и всего мира было бы лучше, если бы Байден не отвечал на вопросы о возможном развертывании западных войск.