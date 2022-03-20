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1 час назад

Экс-советник Трампа назвал главную ошибку США и НАТО

Ura.RuUra.Ru

Заявления американских властей о том, что войска США и НАТО не намерены вмешиваться в возможный конфликт между Россией и Украиной, поспособствовали началу военной спецоперации РФ. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«На протяжении нескольких месяцев США и НАТО, и с самого начала [американский] президент Джо Байден, неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск», — передает слова Джона Болтона РИА «Новости». По его мнению, для безопасности Украины и всего мира было бы лучше, если бы Байден не отвечал на вопросы о возможном развертывании западных войск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Официальные лица подчеркивали, что Россия не ставит своей целью оккупацию Украины, российские военные берегут жизни мирных жителей. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. В субботу Владимир Зеленский заявил, что время для проведения переговоров с Россией наступило.

Глава НАТО отказал России в праве на сферу влияния

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что НАТО не собирается помогать Украине из-за угрозы начала третьей мировой войны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщала, что США не намереваются отправлять войска на Украину и тем более воевать с Россией. В ООН заявили, что вопрос об отправке миротворцев на Украину не обсуждается.

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