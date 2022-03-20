Украина конфисковала отправленный из Молдавии в Китай груз

"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. Там была не только наша продукция. Решением Министерства обороны Украины конфискованы мучные изделия, крупы, который отправили в Донецкую область. Наши юристы уже подали документы для разбирательства", - сказал он в эфире телеканала TVR Moldova.